جثة داخل حقيبة سفر في مكب نفايات.. جريمة قتل مروّعة ببغداد| تفاصيل

نفذتها الزوجة..

تمكنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية ، اليوم الخميس، من التوصل إلى قتلة شخص عُثر على جثته داخل حقيبة سفر في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد.





وبحسب صحيفة ناس العراقية؛ فقد ذكرت الداخلية العراقية في بيان أن مفارزها استنفرت بعد إبلاغ عن العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب للنفايات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارزنا القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة".



كما أوضحت أن المتهمين هما زوجة المجنى عليه وشخص مأجور، وبعد مواجهتهما بالادلة اعترفا صراحة بقيامهما بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي".



كما أشار البيان الي إحالة الجناة الى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل".