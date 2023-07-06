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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بشعة.. أب يقتل ابنته ويصيب أخرى بجروح بالغة في تونس

ارشيفي
ارشيفي

أبرزت إذاعة موزاييك التونسية تصريحات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتونس صلاح الدين الراشدي وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة. 

 

وأشار كذاك إلي إصابة شقيقتها البالغة من العمر 19 سنة، بعد إقدام والدهما على إصابتهما بسلاح أبيض، في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين التونسية.

 

وأضاف الراشدي بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به، فيما تعهد قاضي التحقيق بالقضية.

من جانبه ذكر المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني أنه تم نقل المصابة البالغة من العمر 19 سنة إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بسبيطلة في وضع حرج.

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