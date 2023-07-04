جريمة مروعة في الجزائر.. رجل ينهى حياة زوجته وجارته وينتحر |تفاصيل

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بوقوع جريمة قتل مروعة ارتكبها عنصر سابق في مجموعات الدفاع الذاتي، في حي المحطة الثانية وسط مدينة غليزان غرب الجزائر.

وحسب صحيفة "النهار"، فإن زوجته وجارته التي أصيبت بطلقة على مستوى الفخد الأيمن لتتوفى لاحقا في المستشفى، راحتا ضحية هذه الجريمة.

وأضافت أن الجاني أقدم على إنهاء حياته بسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، فيما تبقى أسباب الجريمة مجهولة.

ذكرت الصحيفة الجزائرية، أن مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 62 سنة وزوجته 47 سنة، أما جارته فهي في الـ 56 من العمر.

وفتحت جهات الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة المروعة.