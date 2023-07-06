عمرو مصطفى: اعتزال محمد منير شائعة.. انتظروا أغنية قوية

علق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

وأشار "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كلامات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك يتم التأخير في اللحن، حتى يكون اللحن على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.

وتابع عمرو مصطفى : ليس هناك مشاكل بينه وبين محمد منير، مؤكدًا أن المشكلة فقط في تأخير إصدار الأغنية الجديدة إلى الآن، وليس هناك أي مشاكل أو خلافات كبيرة بينهما ولم يحدث بسبب العمل فقط.