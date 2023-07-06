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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

شواطئ
شواطئ

قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إن الإسكندرية بها 64 شاطئا وأكبر شاطئ فيها هو مجاني بالكامل تستطيع أنت وأسرتك أيا كان العدد الدخول بالبطاقة الشخصية فقط دون دفع جنيه واحد.

 

الشاطئ مجاني تماما

 

وتابع محمد الشريف خلال لقاء له في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي "حمدي رزق"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، موجود بالشاطئ خدمات مثل الشمسية ومعها أربعة كراسي وحمام نظيف وغرفة خلع ملابس كل ذلك بشكل مجاني تماما وبدون باعة متجولين ولن يطلب منك دفع بقشيش لأي من العاملين داخل الشاطئ، مؤكدا أن الشاطئ طوله 230 متر يستوعب 1000 أسرة ويمكن الحجز عن طريق الأبلكيشن الخاص.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف حمدي رزق صدى البلد

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