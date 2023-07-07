"مانحي الأمل" .. صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل عودتها للغناء .. فيديو

كشفت النجمة صفاء أبو السعود، تفاصيل عودتها للغناء من جديد من خلال أغنية حملة "مانحي الأمل" العالمية.

وقالت النجمة صفاء أبو السعود، خلال لقائها عبر برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحملة دي حملة رائعة وبحبها وبحترمها جدا، لأنها بتساعد على أنها تعطي سعادة للآخرين وأنها تعمل راحة للبشر للأمم".

وأضافت: "طالما الناس مبسوطة الدولة نفسها تبقى مبسوطة"، لافته: "أتمنى أن الجمهور يتقبل الغنى أو العمل اللي هقدمه إن شاء الله يعجبكم".

وأوضحت: "الأغنية بتاعتنا بتترجم، لأنها هتروح للدول دي كلها، شدني كمان كلمات الأغنية، في الموضوع حلو ولحن طعمه جديد، وأي حد في العالم يعرف يغانيها".