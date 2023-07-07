عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مانحي الأمل" .. صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل عودتها للغناء .. فيديو

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

كشفت النجمة صفاء أبو السعود، تفاصيل عودتها  للغناء من جديد من خلال أغنية حملة "مانحي الأمل" العالمية.

txt

صفاء أبو السعود: تشرفت باختياري سفيرة لـ حملة مانحي الأمل

وقالت النجمة صفاء أبو السعود، خلال لقائها عبر برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحملة دي حملة رائعة وبحبها وبحترمها جدا، لأنها بتساعد على أنها تعطي سعادة للآخرين وأنها تعمل راحة للبشر للأمم".

 

وأضافت: "طالما الناس مبسوطة الدولة نفسها تبقى مبسوطة"، لافته: "أتمنى أن الجمهور يتقبل الغنى أو العمل اللي هقدمه إن شاء الله يعجبكم".

 

وأوضحت: "الأغنية بتاعتنا بتترجم، لأنها هتروح للدول دي كلها، شدني كمان كلمات الأغنية، في الموضوع حلو ولحن طعمه جديد، وأي حد في العالم يعرف يغانيها".

صفاء أبو السعود مانحي الأمل برنامج مساء دي إم سي حملة مانحى الأمل العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

نجم الزمالك السابق : تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

بعد تدشين السيسي حسابا على ثريدز.. التطبيق يجذب 30 مليون مشترك في ساعات

تشمل ذخائر عنقودية .. توقعات بالإعلان عن حزمة أسلحة إلى أوكرانيا الجمعة

أمام الزمالك |تريزيجيه يتحدث عن أول مباراة له مع الأهلي

تريزيجيه يكشف كواليس مشاركته بمباراة المنتخب أمام غينيا ورأيه في فيتوريا

لحشد الدعم .. زيلينسكي يصل إلى براج قبل قمة حلف الأطلسي

جمال علام يشهد تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

فيديو

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ