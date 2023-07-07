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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لفتاة تحمل الجنسية الكثير من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي وتحديدا تطبيق تويتر لظهور الفتاة في مقطع الفيديو لتكشفت من خلاله تكلفة قيامها بقضاء أسبوع واحد وذلك مع زوجها المليونير.

أشارت الفتاة عبر مقطع الفيديو أنها قامت بإنفاق ما يقرب من  3500 دولار وذلك على شراء الكثير من مستحضرات التجميل ذات الماركات الشهيرة المفضلة لديها ، و حوالي 1.1 مليون و 117 ألف دولار،  وذلك أثناء قضاء عطلة حوالي أسبوع بصحبة زوجها، ليتناولا العشاء بـتكلفة تصل إلى  2000 دولار، وتقوم بشراء عطر العود بـتكلفة تصل إلى حوالي  1500 دولار ، وذلك فضلاً عن التسوق وذلك بقيمة 10 آلاف دولار .



وبجمع كل المبالغ السابقة نحصل على التكلفة النهائية لقضاء الزوجين أسبوعاً واحداً فقط والتي بلغت مليون دولار.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي مستحضرات التجميل الماركات الشهيرة

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