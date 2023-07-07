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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن والده مريض الزهايمر المتغيب

المتغيب
المتغيب

أرسل القارئ أحمد علي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن والده المتغيب مريض الزهايمر.

وقال في استغاثته ابي علي حسن محمد عويس مريض زهايمر  70 سنه متغيب من 2/7/2023 من قريةالجون بمحافظةالفيوم 
برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم
01069088859. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

القيادة السياسية توجهات الدولة قارئ يستغيث موقع صدى البلد الإخباري والقيادة السياسية مريض الزهايمر محافظةالفيوم استغاثته

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