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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان صقر قريش للمسئولين: شوفولنا حل في تحول المنطقة إلى عشوائيات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ احمد هاشم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار ورش اصلاح السيارات بجوار منزله. 

وقال في استغاثته نعاني نحن سكان منطقة صقر قريش بالمعادى من تحويلها الي منطقة عشوائية بسبب الورش مع العلم ان الورش البديلة آخر شارع الخمسين جاهزة منذ سنوات.

طالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

استغاثته إصلاح السيارات السيارات المتابعة المستمرة

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