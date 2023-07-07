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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية العضلة الخلفية

تمارين رياضية
تمارين رياضية

عرض برنامج " صباح البلد " الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، ومن تقديم الإعلامية هند النعساني، على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة 7-7-2023، مجموعة من تمارين رياضية لتقوية العضلة الخلفية و القدم، ولرفع مستوى اللياقة البدنية، وباستخدام الـ “ ستيب ” .

وكشفت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن  التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب، وطالبت الجميه بـ ممارسة الرياضة.

وأوضحت كوتش سارة، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

صباح البلد هند النعسانى صدى البلد تمارين رياضية

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