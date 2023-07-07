للهروب من انتقاد الجماهير.. نجم الأهلي السابق يطالب أفشة بالرحيل عن الفريق

أكد أحمد عبد المنعم كشري، نجم الأهلي الأسبق ومدرب إنبي السابق، أن رحيل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول الدوري القطري سيكون القرار الأمثل حال تلقيه عرضًا مناسبًا من نادي أم صلال القطري.

وأوضح كشري في تصريحات تليفزيونية أن أفشة لاعب كبير إلا أنه لا يمر بأفضل أحواله مع الأهلي خلال تلك الفترة مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج لتغيير الوجهة في المرحلة المقبلة بالرحيل إلى أم صلال في حالة وجود عرض رسمي، وذلك في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي منذ فترة وتعرضه لانتقادات في حالة مشاركته.

وعن بطولة الدوري، أكد مدرب إنبي السابق أن الدوري المصري شبه محسوم لصالح الأهلي مشيرًا إلى أن الفريق كان متصدرًا طويلًا رغم عدم مشاركته في ظل انشغاله في دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا أن صراع البقاء هو الأقوى.

وأوضح كشري أن الإسماعيلي وضع نفسه في موقف صعب للغاية هذا الموسم مع تكرار النتائج السلبية مؤكداً أن غزل المحلة بدأ الموسم بشكل رائع ثم دخل في مرحلة نزيف النقاط، مضيفًا أن أسوان والداخلية لديهما موقف صعب للغاية مما يشعل صراع الهبوط.