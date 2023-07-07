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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفات تضامنية مع نجل القذافي المعتقل في لبنان

صدى البلد

بعد تدهور حالته ونقله مرارا إلى المستشفى، نظّم مواطنون ليبيون، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، لمطالبة السلطات بالتدخل من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل منذ سنوات في لبنان.

وبحسب وسائل إعلام، جاء هذا التحرك، بعد أنباء عن تراجع حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.
بدوره، كشف عضو المجلس الأعلى للقبائل وأحد المشاركين في الوقفة أشرف عبد الفتاح، أن هذه الوقفة لن تكون الأولى وستعقبها تحرّكات أخرى داخل ليبيا وخارجها وأمام السفارات اللبنانية ومقر البعثة الأممية، من أجل المطالبة بإطلاق 

يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، كان عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن قبل 5 أسابيع دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

في حين لا تزال قضيّة هانيبال القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج أعمالها.

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