إنتر ميلان يرفض عرضا جديدا من مانشستر يونايتد لضم أونانا

كشف فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، تطورات مفاوضات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي لضم حارسه الكاميروني أندريه أونانا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" قال إنتر لمانشستر يونايتد إن عرض 50 مليون يورو لا يكفي للمضي قدمًا وإتمام صفقة أندريه أونانا".

وأضاف:" رفض إنتر 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافات، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة، وقد تكون رسوم 55 مليون يورو كافية لإنجاز الصفقة في الأيام المقبلة".



وانضم أونانا لصفوف إنتر ميلان في الصيف الماضي، قادما من نادي أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، وأثبت الحارس نفسه سريعًا مع النادي الإيطالي.



وشارك الحارس الكاميروني مع إنتر ميلان في 41 مباراة بجميع المسابقات، الموسم المنقضي، واستقبل 36 هدفًا، وخرج في 19 لقاءً بشباك نظيفة.



ويمتد عقد أونانا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف 2027.