محمد حماقي يحيي حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي بـ ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 وذلك يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.



ويقدم حماقى خلال الحفل عدد من ابرز أغنياته منها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إلغاء حفلها في لبنان مع المطرب محمد حماقي، الذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو الجاري.

وكتبت هيفاء وهبي عبر تويتر: نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء الحفل المُقرر بتاريخ 1/7/2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر.

وأحيا محمد حماقي حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأمريكية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي ملأ مكان الحفل قبل ساعات من انطلاقه.

وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من كل الحضور منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين" وغيرها من الأغاني.

وظهر حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوطًا بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمةProvenance، وتعني “الأصل”.