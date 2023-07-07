موعد غلق التقديم في الأزهر 2023 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

يغلق الأزهر الشريف، باب التقديم للأزهر 2023 في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في 17 يوليو 2023، والذي كان قد بدأ في 25 يونيو الماضي، على بوابة الأزهر الإلكترونية.

شروط التقديم في الأزهر 2023

1 - يكون الحد الأدنى لسن التقديم في المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات ، في أول أكتوبر 2023 ويكون الحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

2 - يكون الحد الأدنى لسن التقديم في الصف الأول الإبتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات.

3 - على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل ويقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه

4 - على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق حتى ظهور نتيجة التنسيق وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

5 - يتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك

6 - يتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدارسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الإبتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

7 - يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 التقديم إلكترونيا لابنه أو ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال ، إذا كان مستوفيا وشروط القبول المقررة في هذا المعهد ، وحال وجود أماكن شاغرة مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد.