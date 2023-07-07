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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ساسبينس.. ساويرس يكشف تفاصيل مثيرة بشأن لقائه بزعيم كوريا الشمالية

ساويرس يكشف تفاصيل
ساويرس يكشف تفاصيل مثيرة بشأن لقاءه بزعيم كوريا الشمالية

كشف رجل الأعمال، نجيب ساويرس، تفاصيل مقابلته بـ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي استمرت لنصف ساعة، ووصفها بأنها "كانت جيدة" وتم التواصل من خلال مترجم؛ ثم قام رئيس كوريا بدعوته للعشاء.

وقال ساويرس، خلال حوار تليفزيوني، إنه أول رجل أعمال يقابل زعيم كوريا الشمالية، مضيفا: “فوجئت بعد اللقاء بدعوة كيم جونج لي لتناول العشاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته”.

وأكد أنه لم يخشَ إجراء المقابلة مع رئيس كوريا الشمالية قائلاً: "أنا مبخفش لو بخاف كنت لا أذهب إلى هناك أصلاً".

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وأضاف: "جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بشخصية كيم جونج أون وذكاءه غير العادي، وتركيز غير تقليدي، كما لا يوجد أي ظواهر أو حقائق عن الشائعات التي تتردد عنه، من كونه رجل مجنون، فهو شخص منظم.

 

وتابع ساويرس : "خلال الحوار بيني وبين زعيم كوريا أبلغته ضرورة على التنوع في الاقتصاد وألا يعتمد على نوعية واحدة من الاقتصاد مثل اقتصاد الصين  فبفرض حدث اختلاف بين كوريا والصين سيكون ذلك أزمة".

 

وقال ساويرس : يوم لقائي بزعيم كوريا شهد ما يشبه التشويق «الساسبينس»، كانت هناك سيارة مخصصة، وفوجئت بدخولي إلى جراج سيارات كبير، اكتشفت أن الجراج يمثل مدخلا للقصر الرئاسي.

ساويرس : علاقتي كانت مع والد رئيس كوريا الشمالية الحالي

وأشار رجال الأعمال المصري الكبير إلى أن علاقته كانت مع والد رئيس كوريا الشمالية الحالي كيم جونج أون، وأنه سافر مؤخرا أكثر من مرة إلى كوريا الشمالية لمقابلة كيم، ولكن لم تتم تلك المقابلات، واصفاً الأمر بـ"ساسبينس".

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