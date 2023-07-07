تطوير مهارات طلاب طب بيطري جامعة بدر في ألمانيا .. أسماء وصور

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية تفعيلاً لإتفاقية التعاون المشترك بين كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة وكلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج الالمانية العريقة نظمت زيارة تدريبية علمية وترفيهية إلى "ألمانيا" فى كلية الطب البيطرى بجامعه لايبزيج؛ لطلاب الكلية الذين تم إختيارهم الشهر الماضى للسفر.. مشيراً أن تلك الرحلة بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

أوضح عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن هذه الرحلة تأتى فى ضوء حرص إدارة الكلية على تطوير المهارات الأكاديمية والعلمية لطلاب الكلية وتأسيس نظام مهارى فريد تنفرد به بين كليات الطب البيطرى على مستوى: "مصر، العالم العربى، وإفريقيا".. مشيراً أن العام المقبل ستستقبل كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، وفداً من طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج للتدريب فى الكلية.

أضاف الدكتور عادل عبدالخالق، أن عميد كلية طب بيطرى جامعة لايبزيج ألقى محاضرة تعريفية للطلاب عن: "الكلية، أقسامها، والمعامل الحديثة" بالكلية.. لافتاً أن الطلاب تفقدوا مستشفى الخيول ومستشفى الحيوانات الصغيرة والكبيرة بكلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج الألمانية، والإطلاع على النظام الدارسى والمعارف والمهارات الأكاديمية داخلها وكانت الزيارة التفقدية تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالواحد أستاذ ورئيس قسم صحة الحيوان فى كلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج فى ألمانيا.

أفاد عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم تنظيم جولة سياحية للطلاب لزيارة المعالم السياحية داخل مدينة لايبزيج وتفقدوا حديقة الحيوانات بمدينة لايبزيج الألمانية والتى تضم أكبر عدد من الحيوانات البرية فى العالم؛ للتعرف عليها وتدريب الطلاب على الطرق التشخيصية للأمراض فى الحيوانات البرية فى حديقة الحيوانات.

أشار الدكتور عادل عبدالخالق، أنه فى ختام اليوم الأول من الزيارة تم إهداء درع "جامعة بدر فى القاهرة"؛ للدكتور عميد كلية الطب البيطرى بجامعة لايبزيج، وتقديم الشكر والتحية للدكتور أحمد عبدالواحد أستاذ الفيرولوجيا ورئيس قسم صحة الحيوان لكلية الطب البيطرى بجامعة لابيزيج، على تنظيمه ومجهوده فى ترتيب هذه الزيارة وحُسن الإستقبال وفتح آفاق التعاون بين الجامعتين للطلاب والبحث العلمى.

نوه عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن أعضاء الرحلة فى "ألمانيا" من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب هم: "محمد رضا أحمد عبد العزيز، شهد عبدالحميد بكرى حسان، ندى جلال محمد عبدالقادر، رنا ناصر مهدى حسين، سارة ناصر سليمان السيد الكومى، مريم عماد يوسف نسيم، منة الله محمد السيد دكرورى، مريم حسن إبراهيم أبو هاشم، كيرلس وجدى سيفين شنوده، يوليانا أيمن عطية الله شاكر، شهد عصام محمد محمود، ياسمين ياسر ابراهيم عامر، كرستين مراد جرجس ميخائيل، يارا سعيد سيد أحمد، روان محمد إبراهيم علي خليفة، مرنا سميح رشدى فرح، سامى أشرف أحمد الزيات، محمد أحمد عبدالستار حسينى، رودينا ياسر محمد موسى، رحمه محمد عبدالرحمن أحمد قطب، وملك طارق راتب يوسف".