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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. بن راشد يحتفل بالفائزين في تحدي القراءة العربي

محمد بن راشد
محمد بن راشد

قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات عبر تويتر : احتفلت واحتفت دولة الإمارات اليوم ب 514 ألف طالب من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي - والذي بلغت مشاركاته العربية والعالمية 24.8 مليون طالب. 

أضاف: فخور بمشاركة أبناء الإمارات .. ومتفائل بإقبال الجيل الجديد على القراءة ومطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة ويعشق القراءة والإطلاع .

وتابع : أبارك للطالبة الأولى آمنة محمد المنصوري ولأهلها فوزها بالمركز الأول  حيث قرأت آمنة 128 كتاب خلال العام الدراسي آمنة فقدت قبل عامين قدرتها على المشي لكنها لم تقف عاجزة  بل أبحرت وحلقت في بحور الأدب والمعرفة وكان تحديها دافعاً لتغيير حياتها .

واردف : اليوم آمنة استعادت قدرتها على المشي وفازت في تحدي القراءة  وكتبت قصتين  وستمثل الدولة بعد أيام قليلة في أولمبياد الفيزياء العالمي في طوكيو  تحدي فاطمة كان فرصة لها لإعادة بناء نفسها والانطلاق نحو الحياة وهكذا نريد أبناء وبنات الإمارات .

واستطرد : وأبارك أيضاً للطالب غريب اليماحي  الحاصل على المركز الأول في تحدي القراءة في الدولة في فئة أصحاب الهمم  غريب كفيف البصر ولكنه ليس غريباً في طريق الانجاز وليس كفيفاً عن الوصول للمعالي قرأ غريب 130 كتاباً خلال العام الدراسي بطريقة بريل  وهو كاتب للمقالات ومتحدث  ومتفوق  وملهم لنا جميعاً  عندما يقرأ الكفيف 130 كتاباً  على المبصرين أن يراجعوا أنفسهم فيما يقرأون.

وأتم :كل التوفيق للطالب غريب الذي يمثل بإصراره وقوة إرادته مقولة لا شيء مستحيل في دولة الإمارات.

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