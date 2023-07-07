إمام المسجد الحرام: حرق المصحف تصرف عدواني واستفزاز لمشاعر المسلمين

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، أن حرق المصحف الشريف، تصرف عدواني واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وذكر في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في الحرم المكي الشريف، أن حرق المصحف يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كل مكان واستثارة غضبتهم.

وتابع أن حرق المصحف الشريف وامتهانه وتدنيسه، والنيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والسخرية منه والطعن فيه والتشكيك في سنته، ما هو إلا صورة من صور ذلك، فأظهروا بذلك حقدهم الدفين ضد المسلمين، وأججوا نار الكراهية والعنف، لكنها كلها بفضل الله محاولات يائسة في الصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام.