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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تزويد أمريكا لـ أوكرانيا بقنابل فتاكة.. تدخل عاجل من الأمم المتحدة

جوتيريش
جوتيريش

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عالمية، بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بشأن القنابل العنقودية التي ستزود بها أمريكا نظام كييف.

وجاء في النبأ العاجل أنه :"بعد قرار أمريكا تزويد كييف بقنابل عنقودية.. جوتيريش يدعو لعدم استخدامها".

وأفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيام وزارة الدفاع الأمريكية  بإرسال هذه الذخائر الخطيرة إلى الجانب الأوكراني.

الفتاكة.. أمريكا تسلم أوكرانيا قنابل عنقودية لمحاربة روسيا


وتعتبر القنابل العنقودية من الأسلحة الخطيرة نتيجة تهديدها آلاف المدنيين، وتصنف من الأسلحة الفتاكة ذات المدى الطويل، حيث يبقى تأثيرها المتفجر لسنوات بعد انتهاء الصراعات.

هذه القنابل التي وصفها مراقبون بـ"القاتل العشوائي"، بسبب احتوائها على آلاف القنابل الصغيرة المتفجرة، قد تسلمها واشنطن للجانب الأوكراني ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، وفقًا لمصادر نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وأشارت الصحف إلى أن سحب الأسلحة المثيرة للجدل من مخزونات وزارة الدفاع بموجب بند من قانون المساعدات الخارجية سيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

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