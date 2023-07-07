أردوغان يتدخل لإنهاء الصراع بين بوتين وزيلينسكي وحل النزاع في أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم طرح وساطة في حل الصراع في أوكرانيا، على الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.



وكتبت صحيفة "حريت" أن "تركيا مستعدة لتقديم مساعدتها في هذا الشأن، لافتة إلى أن "الاجتماع بين رئيسي البلدين سيعقد اليوم الجمعة في اسطنبول، وسيركز على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

ويخطط الرئيس التركي أيضا بحسب الصحيفة، لإثارة مسألة تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 17 يوليو.

واقترح أردوغان في وقت سابق، عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا، حيث يتوقع الصحفيون المحليون أنه سيطرح هذه المبادرة مرة أخرى.