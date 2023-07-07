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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. إحراق مقر مطلق النار على المسجد في لبنان

حريق المنزل
حريق المنزل

رصدت صحيفة لبنان 24 قيام عدد من الأهالي بإحراق منزل الشخص الذي قام بإطلاق النار على المسجد والمصلّين اليوم وذلك بعد الحادثة الأمنيّة المروّعة التي شهدتها منطقة برالياس.

أصدر الجيش اللبناني، بيانا عاجلا بشأن حادث إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، ‏لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.‏


وأشار في بيانه إلى أن “دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع أوقفت المواطن "ا.ع” لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم".


وتابع البيان "أثناء عملية توقيف المواطن، أطلق الأخير النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للعلاج".

وأشارت مراسلة  "لبنان 24"، الي سقوط قتيل من ال شبلي، وجرحى خلال إطلاق نار أثناء خروج المصلين من مسجد في برالياس، في البقاع.

وأوضحت المراسلة أنه عُلم أنّ مطلق النار هو من بيروت، ومقيم في البلدة.

لبنان .. بيان مهم من الأمن العام للعرب والأجانب

قتيل من آل شبلي.. إطلاق نار على مسجد في لبنان |شاهد

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