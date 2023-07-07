لبنان .. بيان مهم من الأمن العام للعرب والأجانب

أصدر مكتب شؤون الإعلام في "المديرية العامة للأمن العام" بيانا هاما للعرب والأجانب المقيمين في لبنان حيث قالت فيه: "تذكّر المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا العرب و الأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، إقامة مؤقتة ...) وجوب تسوية أوضاعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم، أو مباشرة لدى الدوائر و المراكز الحدودية عند المغادرة".

وذكر البيان كذلك ، "كما تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه تسهيلاً لأمور المغادرين جواً الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار سيبدأ العمل بشعبة التسويات المستحدثة لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من تاريخ 12/07/2023".

كما أضاف البيان، "عليه يطلب من هؤلاء التواجد قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، و التقدم من الشعبة المذكورة المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية قبل الدخول الى قاعة المسافرين لإجراء التسوية و تسديد الرسوم المطلوبة".

وأتم الأمن العام بيانه قائلا "للإستفسار و الإطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: http://general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على الرقم 1717".