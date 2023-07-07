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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمر.. وصادرنا 65 مليون حبة كبتاجون

صدى البلد

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود سوريا إلى بلاده.

وقال الصفدي، إن محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية، مستمرة، مشيرا إلى مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاجون خلال العامين الماضيين، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.

وجاءت تصريحاته، في مداخلة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي، لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، والذي استضافته الولايات المتحدة، وافتتحه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن.

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واعتبر الصفدي، أن تشكيل التحالف؛ يعد خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها.

وأضاف الصفدي: "التحالف الدولي الجديد سيتيح لنا العمل معا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية وتهريبها وتوزيعها".

وأكد وزير الخارجية الأردني، ضرورة التعاون في توفير تكنولوجيا حماية الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاركة الخبرات في التوعية ضد المخدرات، وتأهيل ضحاياها.

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