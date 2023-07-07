صور جديدة من حفل زفاف ياسمينا العلواني.. شاهد

احتفلت مساء اليوم الجمعة الفنانة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج اراب جوت تالنت بحفل زفافها على رجل الأعمال "عبد الله يسري".

وظهرت ياسمينا بفستان ملوكي بتصميم ندي صلاح وقامت بتجهيز القاعة خصيصا لحفل الزفاف منذ شهر ونص المصور محمد وائل ونظمت حفل الزفاف يارا احمد.

غنت ياسمينا تحت إشراف المايسترو العديد من الأغاني القوية وشاركت في العديد من الحفلات في جمهورية مصر. منها حفلات في دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الاسماعيليه، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب.

كما حازت على جوائز تكريمية عديدة من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة، وفي بعض حفلاتها كان المايسترو يقدمها قبل أدائها ممتدحا قدراتها الصوتية.

وأقامت ياسمينا حفل الختام لمهرجان القاهرة الدولى لسينما وفنون الطفل بحضور وزير الثقافة، على المسرح المكشوف، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية، بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.وقد قدم لها وزير الثقافة جائزة خاصة لمساهماتها في إحياء العديد من النشاطات والحفلات الغنائية في مصر.

وأعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أنه سيعيد إحياء حفلات ليالي التلفزيون وقد شاركت ياسمينا في ذلك مع كبار المطربين مثل هاني شاكر ولطيفة.

وأطلقت ياسمينا أولى أغانيها في قناتها باليوتيوب بعنوان «يا رب بدعيلك» في يوليو 2015، وقد تقرر مشاركتها في مهرجانات دولية أهمها زوق مكايل 2015 بلبنان، وشط بحر الهوى 2015