نشرة المرأة والصحة| سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري.. ياسمين علواني تخطف الأنظار فى حفل زفافها.. شيف مكسيكي يطهو تمساح على الفحم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة



هناك أعراض واضحة تشير للإصابة بسرطان المثانة، ويمكن أن يبدأ في الكلى ولكنه أكثر شيوعا في المثانة، وإذا ظهرت بعض العلامات في المرحاض أثناء الحمام، فلا يجب تجاهلها.

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

أحيانا نقوم بمزج الأعشاب لنحصل على علاجات طبيعية بفضل الفوائد التي تحتويها تلك المكونات والأعشاب، ويعتبر العسل مع القرفة من أهم هذه التركيبات.

سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم البعبع

شاركت النجمة ياسمين صبري إطلالتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها العرض الخالص لفيلمها الجديد "البعبع" في مدينة دبي.

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

حضرت النجمة العالمية شاكيرا عرض أزياء دار Viktor & Rolf، وذلك ضمن فعاليات عروض أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لشتاء وخريف 2024.

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة صيفية في باريس

شاركت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في مدينة باريس، وقد ظهرت بإطلالة صيفية وشبابية.

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

قام شيف مكسيكي يدعى ريجيو باريليرو، بمشاركة متابعيه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو أثناء طهيه تمساحًا، بعد أن قام بتتبيله وشيّه على الفحم، وهو ما أثار الذعر على السوشيال ميديا.

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

شاركت ياسمين علواني الصورة الأولى من السيشن الخاص بحفل زفافها، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.