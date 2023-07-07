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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

أعراض سرطان المثانة
أعراض سرطان المثانة

هناك أعراض واضحة تشير  للإصابة بسرطان المثانة، ويمكن أن يبدأ في الكلى ولكنه أكثر شيوعا في المثانة، وإذا ظهرت بعض العلامات في المرحاض أثناء الحمام، فلا يجب تجاهلها.

أعراض سرطان المثانة

ويبدأ سرطان المثانة عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا المثانة، و سرعان ما تتكاثر الخلايا، وتنقسم سريعًا، وتشكل هذه الخلايا الشاذة ورم يغزو أنسجة الجسم الطبيعية ويدمرها، مما يؤدي إلى موت الخلايا السليمة.

 

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ويعد سرطان المثانة من بين الأمراض التي تصاحبها أعراض عند الدخول إلى الحمام، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك"، ومن أبرز أعراض سرطان المثانة :

 

أعراض سرطان المثانة

 

_ نزول دم في البول، مما قد يسبب اتخاذ البول لونًا أحمر فاتحًا أو لون داكن.

_ دخول الحمام بشكل متكرر وكثرة التبول.

_ وجود ألم أثناء التبول.

_ الشعور بألم الظهر.

_ وجع في أسفل البطن.

_ فقدان وزن الجسم بشكل ملحوظ دون مبرر.

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