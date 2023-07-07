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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

صدى البلد

قام شيف مكسيكي يدعى ريجيو باريليرو، بمشاركة متابعيه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،  فيديو أثناء طهيه تمساحًا، بعد أن قام بتتبيله وشيّه على الفحم، وهو ما أثار الذعر على السوشيال ميديا.

شيف مكسيكي يقوم بطهي تمساح كامل على الشواية

وعلق الشيف المكسيكي في الفيديو، على أن التمساح صالح للإستخدام الآدمي، حيث إنه يكثر وجوده في المكسيك وبعض الأماكن الولايات المتحدة.

 

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واوضح ريجيو باريليرو، أن تناول التمساح في هذه المناطق شائع جدا؛ حيث يقوم البعض بقليه، والبعض الآخر بشوائه على الفحم.

 

شيف مكسيكي يقوم بطهي تمساح كامل على الشواية

 

وكشف باريليرو، أن التمساح يحتوي على لحم أبيض طري جدا، كلحم السمك، ويملك طعم مثل طعم الدجاج، لكن بقوام مختلف.

 

شيف مكسيكي يقوم بطهي تمساح كامل على الشواية

 

وصنع ريجيو باريليرو ، بعض ساندويتشات التاكو من لحم التمساح لتجربتها، وهو ما أثار غضب الكثيرون من مستخدمي التواصل الاجتماعي.

 

شيف مكسيكي يقوم بطهي تمساح كامل على الشواية

 

 وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي،: "الزواحف ليست صالحة للأكل بغض النظر عن الحجج التي قدمتها".

 

شيف مكسيكي يقوم بطهي تمساح كامل على الشواية

 

وواجه ريجيو باريليرو عقوبة السجن، بموجب المادة 420 من قانون العقوبات الفيدرالي في المكسيك، أي شخص يهدد التنوع البيولوجي ويقتل تمساحا يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تسع سنوات.

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