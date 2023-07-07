لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

أحيانا نقوم بمزج الأعشاب لنحصل على علاجات طبيعية بفضل الفوائد التي تحتويها تلك المكونات والأعشاب، ويعتبر العسل مع القرفة من أهم هذه التركيبات.

فوائد تناول العسل مع القرفة على الريق

ويعتبر العسل واحد من أقدم العناصر السحرية التي تعمل على علاج الكثير من المشكلات الصحية، وتزداد قيمته وفوائده لو تم مزجه بعناصر أخرى مفيدة للصحة من جانب آخر.

ويمكن زيادة فوائد العسل وقيمتة بمزج القرفة مع العسل، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي :

_ القرفة مع العسل يحملان خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات لذا يمكنكِ إضافته للكثير من المشروبات الساخنة كالشاي الأخضر أو الأحمر لتقوية مناعة الجسم بشكل عام.

فوائد تناول العسل مع القرفة على الريق

_ يحمي العسل مع القرفة القلب من الامراض المزمنة وينقي الشرايين ويقي من الجلطات.

_ يعالج تناول العسل مع القرفة آلام المفاصل ويخفف من آلام العظام بشكل عام.

_ يحمي العسل والقرفة من عدوى المرارة.

_ يخفف إلتهابات الجيوب الأنفية، ويقي من نزلات البرد والسعال ويمنحكِ راحة فورية بمجرد شرب الماء الدافئ الممزوج بالقرفة والعسل.

_ ينظم نسبة الكولسترول في الدم.

_ يحمي من مشكلات الجهاز الهضمي ويخفف منها كالشعور بالحرقة وإضطرابات الهضم.