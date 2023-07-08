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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

صدى البلد

الأناناس من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، ولها الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ولكن له فوائد للحامل بشكل خاص وخصوصاً عند تناوله في الشهر التاسع. 

 

لذلك نقدم لكم فوائد تناول الحامل للأناناس في الشهر التاسع وفقا لموقع هيلثى..

1- يحتوي الأناناس على الكثير من الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الأساسية، والفيتامينات التي تحتاجها الحامل بشكل رئيسي، حيث إن تناول الأناناس بشكل معتدل في الشهر التاسع من الحمل يساعد على الولادة السهلة والسريعة، وذلك لإحتوائه على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تليين عنق الرحم، وبالتالي يسهل الولادة.

2- يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعد من أهم المغذيات الأساسية في بناء الأوتار والجلد والعظام في الجنين، ويساعد الأناناس أيضاُ في التخلص من تكيس المبايض، ويكسر الجفاف والعطش الذي تعاني منه الحامل، كما يخفف من الإلتهابات، والدوخة، والغثيان، والتقيؤ، والإرهاق، والقلق.

3- يقوي جهاز المناعة لدى الحامل، نتيجة إحتوائه على فيتامين ج.
4- يساعد على إسترخاء العضلات خلال الولادة، نتيجة إحتوائه على حامض الفوليك. 
5- يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية، لإحتوائه على حمض الفوليك.
6- يحافظ على ضغط الدم لدى الحامل، لإحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والقليل من الصوديوم.
7- يزود الحامل وجنينها بالكثير من الفيتامينات والمعادن.
8- يحمي من الإصابة بفقر الدم خلال الولادة، لإحتوائه على نسبة جيدة من الحديد.

الأناناس التشوهات الخلقية الدوخة والغثيان الغثيان تكيس المبايض

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