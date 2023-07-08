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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير السريان وأسقف الإسماعيلية بالمقر البابوي

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل الأنبا متاؤس بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابابوي بالعباسية صاحبي النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، ونيافة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الأمور الرعوية الخاصة بدير السريان، حيث اطمأن قداسة البابا على أحوال الدير وأبنائه من الرهبان، إلى جانب متابعة بعض المشروعات والأمور الرعوية بإيبارشية الإسماعيلية.

وعقدت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، سيمينارًا لإيبارشيات مدن القناة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، في ضيافة إيبارشية بورسعيد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الإيبارشيات، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري ٢٠٢٣.

قدم السيمينار، الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

عقد اللقاء بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة في بورسعيد، في ضيافة مطران الإيبارشية نيافة الأنبا تادرس، وبحضور أصحاب النيافة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، إلى جانب أكثر من  ٢٠٠ كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق ومنيا القمح، الشرقية والعاشر من رمضان، دمياط وكفر الشيخ والبراري.

وألقى الآباء الأحبار كلمات مناسبة، بينما تناول آباء وخدام الرعاية الاجتماعية عن موضوعات: حصاد ١٠ سنوات من خدمة الرعاية، ورؤية عمل المكتب وهي أهمية الإنسان وكل الإنسان من خلال تلبية احتياجاته وتنمية إمكانياته من خلال خدمات المحبة التي تنحصر بين الرعاية والتنمية.

كما تم عرض أفكار برامج بنت الملك، شنطة البركة، علم ابنك، والبرنامج الجديد "كينونيا" والذي يقدم توعية في ثلاثة مجالات وهي:

- معاش تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة.

- الشمول المالي وكيفية تطبيقه.

- التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم الإعلان عن الإصدار الجديد لتقنية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والموقع الإلكتروني الجديد لها الذي سيتم إصداره في منتصف شهر يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بكليرواتر فلوريدا، التابعة لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقام القداس الإلهي صباح اليوم  السبت في كنيسته، بحضور جثمان الأب المتنيح، يليه صلوات التجنيز في الكنيسة ذاتها.

 والقمص كيرلس مقار، شقيق نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

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