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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن اخيه المتغيب

المتغيب
المتغيب

أرسل القارئ أحمد أمين يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اخيه المتغيب.

وقال في استغاثته اخي محمد محمد أمين متغيب من يوم 3 يونيو 2023 
وهو من ذوي الاحتياجات الخاصه.

برجاء من يتعرف عليه الاتصال بالارقام التاليه، 01014229823، 01066575090.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الإحتياجات الخاصة القيادة السياسي القيادة السياسية المتابعة المستمرة تعرف عليه حل مشاكل المواطنين ذوى الاحتياجات الخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قارئ يستغيث مشاكل المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة

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