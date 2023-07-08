سكان الحسنية بالشرقية يشكون من انتشار الحشرات الطائرة والبعوض

أرسل القارئ أحمد عامر يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الامراض والاوبئة بقريته.

وقال في استغاثته نناشد نحن أهالي 5 قرى وهم أبوزيان وابوشميس وبرد وألمناجاه التابعين للوحدة المحليه بسعود مركز الحسينيه بمحافظه الشرقيه من أنتشار الاوبئة والأمراض بسبب انتشار البعوض والناموس والجراد وذلك لاستخدام مياه مصرف بحر البقر في رى الأراضي الزراعيه.

نناشد نحن سكان هذه القري مجلس مدينه الحسينيه بسرعه إرسال سيارات الرش للقرى المذكوره رفقا بالأطفال والمرضى وكبار السن للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01008002006.

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