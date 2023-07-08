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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات خليجية بريطانية للتجارة الحرة بقيادة السعودية

ارشيفي
ارشيفي

أبرزت صحيفة عكاظ السعودية؛ ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية  الدكتور ماجد القصبي الاجتماع الرابع للفريق التفاوضي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، بمقر الهيئة بالرياض.


ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة من 17 - 28 يوليو 2023، حيث تنقسم الجولة التفاوضية لفترتين اجتماعات عن بعد وحضورية في مدينة لندن.

واستعرض وكيل محافظ الهيئة للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي خلال الاجتماع، ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية.

كما تضمن اللقاء  بنود الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والنصوص والأحكام العامة.

يذكر أن الفريق التفاوضي للسعودية يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف السعودية التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية. 

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