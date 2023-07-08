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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعابة ورومانسية .. فيديو جديد من حفل زفاف ياسمينا العلواني

زفاف ياسمينا العلواني
زفاف ياسمينا العلواني

ظهرت الفنانة ياسمينا العلواني، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر. 

وظهرت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو وهي تداعب عريسها خلال جلسة التصوير التي جمعتهما في الفندق، قبل حفل الزفاف. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

حفل زفاف ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، مساء  أمس الجمعة، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء. 

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي يقام فيه حفل الزفاف. 

 

أعمال ياسمينا العلواني 

أحدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

 

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