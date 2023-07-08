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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة شهية للفطور.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا

طريقة عمل كفتة البطاطس
طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا   

تعتبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا، وهي من الأكلات الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وتقظيمها على وجبة الفطور.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا 

 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا 

 

مقادير طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا :

6 بطاطس

2 علبة تونا

1 ملعقة ملح

2 ملعقة دقيق

زيت للقلي

1 كوب دقيق

1 كوب بقسماط+ 1 كوب كورن فليكس مجروش

2 بيضة مخفوقة

 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونا : 

_ نسلق البطاطس في الماء المغلي ثم نصفبها ونهرسها.
_ نخلط البطاطس المهروسة مع الدقيق، التونا والملح.
_ نحضر البطاطس ونشكلها على هيئة كرات.
_ نغمسها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط بالكورن فليكس ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك.
_ نقلي الكرات في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون ثم تقدم كفتة البطاطس بالتونا .

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