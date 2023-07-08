نبيل الحلفاوي يطالب بتحكيم أجنبي للقاء الأهلي والزمالك.. اعرف السبب

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في اختيار تحكيم أجنبي للقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

‏وكتب عبر تويتر: “أؤيد بكل قوة المطالبة بحكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك فهي وإن كانت غير مؤثرة في ترتيب الجدول إلا أنه يستحسن تجنب ما قد ينتج عنها من مشاكل واتهامات واحتقان بمبرر أو بغير مبرر”.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على حساسية نادي الزمالك تجاه أغنية "سطلانة" والتي قام بغنائها لاعبي النادي الأهلي عقب فوزهم بكأس دوري أبطال أفريقيا ضد هزيمة نادي الوداد المغربي.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريده له: "بالمناسبة.. لم أستطع أن أفهم حساسية الزمالك تجاه أغنية لا علاقة لها بهم ولا تحمل إساءة أو تلميحا من بعيد أو قريب. ولم تستخدم في الاحتفال يفوز عليهم. يل كان من الأولى أن يتحسس منها الأشقاء المغاربة لأن لاعبينا رددوها بعد فوزنا على بطل المغرب وإذا بها تستخدم في بعض احتفالاتهم".