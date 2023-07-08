نحو صيف أحلى بالعريش.. أعمال تجريد وإنارة الكورنيش البحري

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، تكليفاته إدارة تحسين البيئة علي أعمال شركة النظافة، برفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش وجمال منظره وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش والشاطئ ،بتوجيهات محافظ شمال سيناء نحو صيف أحلى بالعريش .

تلميع جسم الكورنيش:

تم الدفع بفريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش البحري في المنطقة من غرناطة حتى نهاية الكورنيش بطول ٦ كيلو متر، وكذلك فريق عمل آخر بمنطقة كورنيش المساعيد البحري تحت أشراف مدير تحسين البيئة، إلى جانب برنامج عمل شركة النظافة اليومي بمناطق خدمات المدينة.

كما تابع رئيس مدينة العريش،أعمال الإنارة علي الكورنيش حيث تم الدفع بفريق عمل قسم الإنارة لعمل صيانه للكشافات علي الكورنيش وشارع الخدمة علي البحر.

كما تم دفع قسم الاشغالات علي كورنيش العريش لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الكورنيش وانذار المخالفين وخاصة أصحاب الخيول ، ومصادرتها من علي شاطئ وكورنيش العريش وذلك بعمل حملة اشغالات كامله .

وقدم رئيس المدينة الشكر للقائمين علي الأعمال نظير جهودهم المبذولة .