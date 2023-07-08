الدولار ينهار .. الأخضر يعمق خسائره عالمياً بعد بيانات هامة للفيدرالي

عمق مؤشر الدولار من خسائره خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية التي تحفز الفيدرالي على تهدئة سياسته النقدية المتشددة.

ويتراجع الدولار الآن بنسبة 0.3% إلى 102.550 نقطة.



تراجع الدولار الأمريكي في الساعات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب صغيرة هذا الأسبوع بعد بيانات العمالة القوية، مع انتظار صدور تقرير الوظائف الشهرية، مما أثار احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 12:15 بتوقيت الرياض، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بانخفاض يصل إلى 0.1٪ إلى 103.07 ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب صغيرة هذا الأسبوع بعد أن قفز فوق 103 خلال الجلسة السابقة.

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أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع الوظائف الخاصة من شركة إيه دي بي في يونيو في أكبر ارتفاع منذ فبراير 2022، بينما ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي.

تشير هذه الإصدارات من البيانات إلى مرونة سوق العمل، والتي تمكنت من تحمل دورة تشديد صارمة استمرت لمدة عام، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة بالكامل على الأسعار المرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تداول عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس عادةً توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، بالقرب من 5٪، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.12٪ يوم الخميس.

وينتقل التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الذي تتابعه الأسواق على نطاق واسع، للحصول على مزيد من القرائن حول نوايا صانعي السياسة الفيدراليين في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يظهر هذا التقرير زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 225000 وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 339000 في مايو و294000 في أبريل.

ضعف الإنتاج الصناعي الألماني

انخفض زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي إلى 1.0886، بعد انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.2٪ في شهر مايو، مما يشير إلى استمرار المعاناة في القطاع الصناعي في أكبر قوة اقتصادية وتصنيعية في منطقة اليورو. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن فرض زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر هو أمر لا مفر منه تقريبًا حيث يكافح البنك من أجل السيطرة على التضخم.

وقال المحللون في آي إن جي في مذكرة: "نشك في أن الزوج يواجه بعض المخاطر السلبية في الجزء الأخير من العام بعد أن وضع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحد الأقصى للبيانات لإقناع الأسواق بتخفيض رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي".

الطلب على الين باعتباره ملاذ آمن

انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.4٪ إلى 143.47، مع الطلب على الين باعتباره ملاذ آمن بعد أن أشارت بيانات العمالة الأمريكية القوية إلى تشديد أكثر قوة، مما أثر على توقعات النمو العالمي وعلى الرغبة في المخاطرة.

على صعيد آخر، انخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي إلى 1.2738، متراجعًا من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.2780 يوم الخميس، مع استعداد بنك إنجلترا أيضًا لرفع أسعار الفائدة مع بقاء معدلات التضخم في المملكة المتحدة الأعلى في العالم المتقدم.

ارتفع سعر زوج العملات الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 0.6628، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ الرنمينبي الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 7.2446، مع تعزيز اليوان بسلسلة من إصلاحات نقطة الوسط القوية من قبل بنك الشعب الصيني.