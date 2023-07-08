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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد تحذيرات الأرصاد|4 نصائح مهمة عشان تحمي نفسك من أشعة الشمس

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، إن الشمس تمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان فهي مسئولة عن هرمون النمو عند الأطفال وتمد الجسم بعدد من الفيتامينات المهمة؛ ولكن التعرض لها بكثرة يؤدي إلى هرم الجلد (شيخوخة الجلد)، لافتًا إلى أن 75% من تجاعيد الجلد سببها الشمس.

وأضاف “الفكهاني” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الشمس في الفترة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا أشعتها تكون ضارة للغاية، ويجب تجنب التعرض لها في هذه الفترة، منوهًا بأن التعرض لأشعة الشمس لفترات كبيرة قد يصيب الجلد بالسرطان.
 

طرق الوقاية من ضرر أشعة الشمس
 

وأوضح أن فاعلية واقي الشمس تكمن في الكمية المستخدمة منه، مؤكدًا أنه لا يوجد حماية أو وقاية تامة من الشمس، لافتًا إلى أهمية شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الصيف للحفاظ على ترطيب الجلد وتناول الخضروات المحتوية على مضادات الأكسدة والاستحمام بمياه عذبة بعد الخروج من البحر.

وفي السياق حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين:" ارتفاع الأمواج عالي وممكن يشكل خطورة على المصيفين"، مؤكدة أهمية تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الشمس شيخوخة الجلد طرق الوقاية من ضرر أشعة الشمس توك شو صدى البلد الأرصاد

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