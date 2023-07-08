عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 100 يوم صحة.. تقديم 187ألف خدمة طبية بالمبادرات الرئاسية في جميع التخصصات

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الجمعة 7 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس فقط، بلغت 187 ألفا و579 خدمة، بينها 7 آلاف و577 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفًا و297 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ461 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و322 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 5 آلاف و1121 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و627 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1615 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 9 آلاف و214 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 8 آلاف و921 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 16 ألفا، و413 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 32 ألفا، و220 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 59 ألفا و791 طفلا.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 29 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة المبادرات الصحية التطعيمات الصحة النفسية محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

3000 جنيه حدًا أدنى وترقيات.. هدايا الحكومة لموظفي القطاع الخاص والعام في يوليو

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

أسعار الذهب تنخفض 125 جنيها خلال الأسبوع الأول من يوليو.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ