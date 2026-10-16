مفتي الجمهورية: بناء وعي النشء وترسيخ القيم الدينية والوطنية ركيزة أساسية لحماية المجتمع

أكد الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أهمية العناية بالنشء والاستثمار في بناء وعيه وترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوسه، مشيرًا إلى أن تنشئة الأجيال على الفهم الصحيح للدين والتمسك بالأخلاق وتحمل المسؤولية تمثل ركيزة أساسية لحماية المجتمع وصيانة هويته.

جاء ذلك خلال مشاركة مفتي الجمهورية في الندوة التعريفية بمشروع «تحصين»، الذي ترعاه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة الهندسية المصرية، وعُقدت بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الاحتفالات بعيدها القومي، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية نبيل حسب الله.

وحثّ مفتي الجمهورية على غرس معاني الانتماء والولاء للوطن في نفوس الأطفال، وتعريفهم بقيمة الحفاظ على مقدراته والمشاركة الإيجابية في بنائه، مؤكدًا أن بناء الإنسان الواعي أساس نهضة الأوطان واستقرارها.

وتناولت الندوة الأهداف التربوية والتوعوية لمشروع «تحصين»، وآليات تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم من خلال برامج تجمع بين التأهيل العلمي والتربية الأخلاقية، وتسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية، بما يعزز فرص النشء في مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.

وتعكس هذه الجهود أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والتنموية في إعداد جيل يجمع بين العلم والوعي والأخلاق، ويستطيع الإسهام في خدمة مجتمعه والحفاظ على ثوابته الوطنية، بما يعزز مسيرة بناء الإنسان المصري.

حضر الندوة الأستاذ الدكتور أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.