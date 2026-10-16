محمود الليثي عن تعلقه بآل البيت: سبت العربية في الشارع وجريت على مقام سيدنا الحسين

حكى المطرب الشعبي محمود الليثي، موقفًا مؤثرًا عن مدى تعلقه بآل البيت، كاشفًا عن واقعة حدثت معه أثناء عودته من البحرين، بعدما حلم بمقام سيدنا الحسين، وهو ما دفعه للتوجه إليه فورًا.

وقال محمود الليثي لبرنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر، إنه بعدما عاد من البحرين، ترك سيارته في الشارع وجرى إلى مقام سيدنا الحسين، لكنه فوجئ بأن المقام كان مغلقًا، قبل أن يُفتح له.

وأضاف الليثي أنه يشعر بارتباط روحاني كبير بآل البيت، موضحًا أنه لو شعر بأن سيدنا الحسين أو السيدة زينب ينادونه، يذهب إليهما مسرعًا، مؤكدًا: «أنا من المجاورين».

وتابع محمود الليثي حديثه عن مدى تأثره خلال زيارة المقام، قائلًا إنه في بعض الأحيان يدخل في نوبة بكاء بمجرد وجوده هناك، لدرجة أن أحد الشيوخ في إحدى المرات ظل يربت على كتفه ويسأله عن سبب بكائه، رغم أنه لم يكن يعاني من أي مشكلة أو يمر بأزمة، لكنه كان يشعر بتعلق كبير بالمكان.