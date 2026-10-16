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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الليثي: روحت فرح مرة بموتوسيكل عشان ألحق الشغل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

حكى المطرب الشعبي محمود الليثي موقفًا طريفًا تعرض له أثناء ذهابه إلى أحد الأفراح، بعدما تعطلت حركة المرور على كوبري أكتوبر، واضطر للاستعانة بشاب يقود موتوسيكل حتى يتمكن من الوصول في الموعد المحدد.

وقال محمود الليثي، خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر: «أنا روحت فرح مرة بموتوسيكل، الفرح كان معاده الساعة 12، وأنا كنت على كوبري أكتوبر الساعة 12 إلا ربع، وكان فيه عربية عطلانة وموقفة الطريق».

وأضاف الليثي أنه شعر أن الوقت لن يسمح له بالوصول إلى الفرح قبل انتهائه، فقرر الاستعانة بأحد الشباب الذي كان يقود موتوسيكل، موضحًا: «روحت موقف شاب بموتوسيكل، قالي إيه ده، أنت محمود الليثي فقلت له توديني ووداني، كان لازم ألحق الشغل».

المطرب الشعبي محمود الليثي قناة mbc مصر برنامج «كلام الناس»

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