محمود الليثي: عمر كمال ابني في الشغلانة دي.. وأنا اللي اكتشفته وطلعته على إيدي

تحدث المطرب الشعبي محمود الليثي عن علاقته بالمطرب عمر كمال، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة ابنه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه حرص على دعمه وتشجيعه في بداية مشواره الغنائي، وكان مؤمنًا بموهبته وقدرته على تحقيق النجاح.

وقال محمود الليثي خلال برنامج كلام الناس إنه كان من الداعمين لعمر كمال، وإنه شجعه على تقديم أعمال غنائية رأى أنها قادرة على تحقيق انتشار واسع، لافتًا إلى أنه توقع نجاح أغنية «الفردوس»، وأكد له أنها ستحقق صدى كبيرًا لدى الجمهور.

محمود الليثي يتحدث عن علاقته بعمر كمال

وأضاف الليثي أن علاقته بعمر كمال لا تقتصر على التعاون الفني، لكنها تجمعهما مشاعر من المحبة والتقدير، موضحًا أن عمر يتعامل معه كأنه والده،قائلا:«عمر كمال ابني في الشغلانة دي، وأنا اللي اكتشفته وطلعته على إيدي، وأنا اللي قولتله أغنية الفردوس دي هتكسر الدنيا.

وأكد المطرب الشعبي اعتزازه بعمر كمال وبالنجاح الذي حققه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أهمية الدعم والتشجيع بين الفنانين، خاصة في بداية الطريق، عندما يحتاج المطرب إلى من يؤمن بموهبته ويساعده على الوصول إلى الجمهور.