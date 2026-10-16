من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية ستواصل تقدمها في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى توسيع نطاق السيطرة الروسية على المناطق المتنازع عليها، وتصاعد المواجهات مع القوات الأوكرانية على عدة محاور.

تأتي تصريحات بوتين في إطار متابعة القيادة الروسية للتطورات الميدانية، وتقييم نتائج العمليات العسكرية، ومناقشة الخطط المستقبلية مع كبار القادة العسكريين، في وقت تواصل فيه موسكو التأكيد على سعيها لتحقيق أهدافها المعلنة من الحرب في أوكرانيا.

كان بوتين قد زار، في يوليو الماضي، أحد مقار القيادة المشتركة للقوات الروسية، وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة التشكيلات العسكرية، لمراجعة الوضع في منطقة العمليات وتقييم نتائج القتال.

وأكد خلال الاجتماع أن القوات الروسية تنفذ المهام الموكلة إليها وفقا لخطط هيئة الأركان العامة، مشيرا إلى استمرار العمليات في دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الروسي إن قوات بلاده أحرزت تقدما ميدانيا في دونيتسك، مدعيا السيطرة على مساحات جديدة من الأراضي الأوكرانية، ومؤكدا أن القوات الروسية تواصل الضغط على المواقع الأوكرانية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع الأرقام والادعاءات الروسية بشأن المكاسب الميدانية.

وتحظى دونيتسك بأهمية استراتيجية كبيرة في مسار الحرب، إذ تمثل إحدى أبرز مناطق المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية، وتضم مدنا ومراكز لوجستية مهمة، وتسعى موسكو إلى بسط سيطرتها على الأجزاء التي لا تزال خاضعة للقوات الأوكرانية.

وفي المقابل، تواصل كييف عملياتها العسكرية الرامية إلى استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها، وسط استمرار تبادل الهجمات وتصاعد الخسائر البشرية والمادية.

وتعكس التصريحات الروسية تمسك موسكو بمواصلة العمليات العسكرية، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تواجه تحديات كبيرة، مع استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الصراع.