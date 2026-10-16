قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والخليج روابط استراتيجية وأمن قومي| القاهرة - الرياض.. شراكة مصيرية وحصن للأمة
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية

الطفلة هنا شريف
الطفلة هنا شريف
الإسماعيلية انجي هيبة

في واقعة مؤلمة خيم عليها الحزن والغموض، توفيت الطالبة «هنا شريف»، بالصف الأول الإعدادي، خلال اليوم الدراسي، بإحدى مدارس محافظة الإسماعيلية، إثر سقوطها من الطابق الرابع، في واقعة لا تزال ملابساتها غير واضحة، وتخضع للتحقيقات .

وبكلمات يملؤها الحزن، استعاد أقارب « هنا» تفاصيل من حياتها، مؤكدين أنها كانت «دلوعة العيلة»، والابنة التي انتظرتها أسرتها طويلًا، بعدما جاءت إلى الدنيا عقب 12 عامًا من الزواج، لتصبح مصدر فرحة كبيرة لوالديها وأفراد أسرتها.

25 شهادة تقدير.. وحلم لم يكتمل

لم تكن هنا مجرد طالبة متفوقة، بل كانت، بحسب روايات أقاربها، نموذجًا للتفوق والاجتهاد، إذ جمعت نحو 25 شهادة تقدير وتفوق، وكانت حافظة للقرآن الكريم، ولديها أحلام وخطط للمستقبل، تسعى لتحقيقها خطوة بخطوة.

وأشار أقاربها إلى أنها وقبل الحادث بساعات ، كانت قد اشترت ملابس الشتاء الجديدة، في مشهد يومي عادي لم يكن أحد يتخيل أن يتحول إلى ذكرى مؤلمة تستحضرها الأسرة بعد رحيلها.

كانت تستعد لرحلة المتفوقين

ومن بين التفاصيل التي زادت من وقع الفاجعة على أسرتها، أن هنا كانت تستعد للمشاركة في رحلة المتفوقين، وكانت تعيش تفاصيل حياتها الدراسية وأحلامها الصغيرة، التي لم تتوقع أسرتها أن تتوقف بهذه الصورة المفاجئة.

كما كانت شديدة القرب من والدتها، ترافقها وتقضي معها أوقاتًا كثيرة، في علاقة عائلية وثيقة جعلت رحيلها صدمة قاسية على الأم والأسرة بأكملها.

وتبقى ملابسات سقوط الطالبة من الطابق الرابع بحاجة إلى التحقق من خلال الجهات المختصة، فيما ينتظر الجميع اتضاح حقيقة ما حدث، بعيدًا عن التكهنات أو تداول معلومات غير مؤكدة.

رحلت هنا شريف، تاركة وراءها شهادات تفوق تحكي عن اجتهادها، وملابس شتاء لم ترتديها، ورحلة للمتفوقين لن تذهب إليها، وأحلامًا كانت تخطط لها، وأسرةً كانت تراها فرحتها التي جاءت بعد انتظار طويل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد