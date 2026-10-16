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مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علا محمد

كشف مايكل كاريك، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن الأجواء رائعة داخل النادى على عكس ما يقال في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال مايكل كاريك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء ليدز: الأمور داخل النادى يسودها حماس وتعاون كبير بين اللاعبين والجهاز الفني، وذلك رغم تراجع النتائج منذ بداية منافسات الموسم الجاري.

واضاف : لدى ثقة كبيرة في تخطى الفريق هذه المرحلة والعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى مثلما حدث في نهاية منافسات الموسم الماضي.

وأشار حول تصريحات الأرجنتيني ليساندرو مارتينز مدافع الفريق: "الأمر انتهى بمجرد اعتذاره عن هجومه على إدارة النادي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "جاهزون لتحقيق الفوز على ليدز وحصد نقاط المباراة التى لن تكون سهلة".

مايكل كاريك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ليدز

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