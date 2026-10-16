القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 خبيرًا دوليًا

تستضيف القاهرة، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، المؤتمر الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة نحو 40 خبيرًا وأكاديميًا من أوروبا وأمريكا وآسيا، لمناقشة تطورات المشهد الإعلامي والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وكشف الدكتور سامي طايع، الخبير الإعلامي بمنظمة اليونسكو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤتمر تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وجامعة برشلونة المستقلة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح أن النسخة الحالية هي الثالثة من المؤتمر، الذي يستهدف جمع الخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضايا الثقافة الإعلامية والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الفعاليات تستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكاديميين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأشار طايع إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة تأثير التطورات التكنولوجية على الإعلام والمجتمعات، وبحث سبل تعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.