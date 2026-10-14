خبير تحول رقمي: الخوارزميات ترسخ الموضوعات المثيرة للجدل فقط وتساعد على انتشار الأكاذيب

أكد زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي، أن الخوارزميات على مواقع التواصل ترسخ الموضوعات المثيرة للجدل فقط وتساعد على انتشار الأكاذيب والشائعات.

وقال زياد عبد التواب في حواره على القناة الأولى: "الامر له علاقة في البداية بأبعاد اقتصادية ثم دخلت أغراض وأهداف سياسية".



وتابع زياد عبد التواب: "الخوارزميات توجه المتابعين مستخدمي التواصل الاجتماعي لتغيير الوعي وتغيير الأيدولوجيات والابتعاد عن الهوية".



وأكمل زياد عبد التواب: "يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوشيال ميديا من أجل الترويج لأفكار معينة لأهداف سياسية".

ولفت زياد عبد التواب: "تعفن الدماغ مصطلح انتشر مؤخرا ويطلق على من يتابع موضوعات كثيرة على السوشيال ميديا في وقت قصير وبالتالي يصاب بالتشتت".